Евгений Малкин: Игра у нас совсем не задалась…

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после третьего матча финала с «Нэшвиллом» (1:5) дал интервью «Советскому спорту».

- Мы много говорили о том, что «Нэшвилл» хорошо играет дома. Мы знаем, как здорово здесь болеют за свою команду, - сказал Евгений Малкин после матча. – Но как видите, игра у нас совсем не задалась. Мы уступили по всем статьям. И в большинстве опять не забили, и в меньшинстве пропустили, и в равных составах действовали хуже. В целом вся команда сыграла неудачно.

- А что такого сделал «Нэшвилл», что вы с Кросби не нанесли ни одного броска за весь матч?

- «Хищники» показали свою игру, были более голодными и мобильными. Нам надо больше лезть на их ворота, создавать моменты. Никто на блюдечке не принесет голы. Все зависит от нас.

Мы понимаем, что игроки «Нэшвилла» подстраиваются под «Питтсбург», под наши звенья, выпускают определенные сочетания. Но мы должны показывать свою лучшую игру и быть готовыми к каждой смене. Если возникнет хотя бы один шанс, надо забивать.