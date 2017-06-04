Евгений Малкин: Надо искать моменты, которые принесут пользу

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после третьего матча финала с «Нэшвиллом» (1:5) дал интервью «Советскому спорту».

- Чем объяснить, что «Пингвинз» реализовали в финале лишь одну попытку из 13-ти в большинстве?

- Это разочаровывает. Мы много говорили об этом перед матчем. Тренировали большинство накануне. Первую попытку мы разыгрывали неплохо, шайба здорово двигалась. Но мы не нанесли ни одного броска. Без этого не будет голов.

Надо что-то менять. Действовать проще, больше бросать – с кистей, от синей линии. Надо искать моменты, которые принесут пользу. Нужно сделать все, чтобы пришел результат.