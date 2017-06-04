Евгений Малкин: Ты понимаешь, что нового шанса взять Кубок Стэнли может уже не быть

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после третьего матча финала с «Нэшвиллом» (1:5) дал интервью «Советскому спорту».

- Вы уже в четвертый раз играете в финале Кубка Стэнли. Что это значит для вас?

- Значит, складывается хорошая карьера. Я рад, что жизнь так повернулась ко мне. Удача на моей стороне. Столько лет играть за одну команду – это хороший показатель мастерства и профессионализма. Мне доверяют, меня уважают. Хотелось бы и этот сезон завершить на мажорной ноте.

- Многие игроки никогда не выигрывали Кубок Стэнли. У вас уже два, может быть третий. Есть ли разница в этих победах?

- Чем взрослее становишься, тем острее ощущения. Ты понимаешь, что такого шанса может уже не быть. Лига подровнялась, команды подтянулись. «Эдмонтон», «Торонто» - многие клубы претендуют на то, чтобы заявить о себе в ближайшие годы. Хочу цепляться за каждый такой шанс. Финал есть финал, соперник силен. Но нужно прибавлять – и мне, и всем партнерам. Осталось-то совсем немножко. Нам осталось одержать две победы, но они самые сложные…