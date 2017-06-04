Пекка Ринне: Поддержка фанатов «Нэшвилла» - это что-то невероятное

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне после победы над «Питтсбургом» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ отметил поддержку болельщиков «Хищников».

- Это было что-то невероятное. Когда мы вернулись в раздевалку после разминки, все как-то разом переглянулись и признались друг другу, что ничего подобного никогда не видели.

Нам, игрокам, очень гордо за то, что наконец-то наши болельщики получают то признание, которого заслуживают.

Они сейчас на большой сцене. Это просто здорово и для них, и для всего Нэшвилла, - заявил Ринне.

В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Роман Йози, Фредерик Годро, Джеймс Нил, Крэйг Смит и Маттиас Экхольм, а у гостей единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 15 минут 53 секунды, но полезными действиями не отметился.

В серии до четырех побед «пингвины», несмотря на поражение», ведут в счете – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 6 июня также в «Нэшвилле».