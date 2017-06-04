Владимир Юрзинов: Ко мне в Кельне подходят – можно с вами сфотографироваться? Вы же Тихонов

Известный тренер Владимир Юрзинов-старший рассказал о происшествии, случившимся с ним на ЧМ-2017.

- А знаете, какая со мной на чемпионате мира в Кельне сейчас история случилась, - рассказывает Владимир Юрзинов. – Подлетели ко мне две девчонки: «Можно с вами сфотографироваться?». А вы хоть знаете – кто я такой, спрашиваю их. «Конечно, знаем, - отвечают. – Тихонов!» Ну раз Тихонов, говорю, конечно, можно. Девчонки русские, но, видимо, в Германии давно уже живут. А может и родились там. Но вот память у них о Тихонове прямо генетическая, от отцов доставшаяся в наследство.

Сегодня легендарному советскому и российскому тренеру Виктору Тихонову исполнилось бы 87 лет.