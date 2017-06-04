Лионель Месси: Энрике дал нам новую мотивацию

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал уход Луиса Энрике с поста главного тренера команды.

«Нужно признать, что его назначение добавило нам мотивации бороться за высшие места. Мы были подавлено, однако Луис вдохнул в нас новую жизнь. Он дам нам шанс вновь стать величайшей командой», - приводит слова Месси Football Espana.

Под руководством Энрике каталонцы выиграли девять трофеев.

Новым наставником «сине-гранатовых» назначен Эрнесто Вальверде, который известен по работе с «Атлетиком» из Бильбао, «Эспаньолом», греческим «Олимпиакосом», «Вильярреалом» и «Валенсией». Последним место работы специалиста стал баскский клуб, который в прошедшем розыгрыше чемпионата Испании занял седьмое место и пробился в Лигу Европы.