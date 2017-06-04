Джанлуиджи Буффон: У меня остается еще год по контракту с «Ювентусом» и шанс выиграть Лигу чемпионов

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон по-прежнему надеется добавить к коллекции выигранных трофеев Лигу чемпионов.

- У меня остается еще год контракта с «Ювентусом», а следовательно - еще один шанс выиграть Лигу чемпионов. Конечно, нам будет трудно выступить лучше, чем в этом году. Мы могли сделать нечто невероятное, но, к сожалению, оступились в решающий момент, - заявил Буффон.

«Ювентус» уступил мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов-2016/17.



Напомним, встреча, прошедшая 3 июня в Кардиффе, завершилась со счетом 4:1 в пользу испанской команды. Таким образом, «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в Лиге чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.