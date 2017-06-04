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Джанлуиджи Буффон: У меня остается еще год по контракту с «Ювентусом» и шанс выиграть Лигу чемпионов

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон по-прежнему надеется добавить к коллекции выигранных трофеев Лигу чемпионов.

- У меня остается еще год контракта с «Ювентусом», а следовательно - еще один шанс выиграть Лигу чемпионов. Конечно, нам будет трудно выступить лучше, чем в этом году. Мы могли сделать нечто невероятное, но, к сожалению, оступились в решающий момент, - заявил Буффон.

«Ювентус» уступил мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов-2016/17. 

Напомним, встреча, прошедшая 3 июня в Кардиффе, завершилась со счетом 4:1 в пользу испанской команды. Таким образом, «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в Лиге чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.

Матч

Ювентус - Реал - 1:4 (1:1)

Голы

Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич

Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)

Предупреждения:

Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53

Удаления:

Куадрадо, 83 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция


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