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Юрген Клопп: «Ливерпуль» обязан прибавлять в новом сезоне

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими ожиданиями от нового сезона.

«Мы уже достигли высокого уровня, но у нас еще масса возможностей для улучшения своей игры. Мы будем много работать над тем, чтобы прибавить в мастерстве.

В новом сезоне конкуренция будет еще жестче, ведь «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов. С оптимизмом смотрю в будущее, потому что знаю уровень своих игроков и их характер», - приводит слова Клопа официальный клубный сайт.

В прошедшем сезоне «Ливерпуль» занял четвертое место и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

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