Тайрон Лю: Нельзя позволять Дюранту бросать

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю перед вторым матчем финальной серии НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» выделил задачи для своей команды.

«Прежде всего, мы должны остановить атаку калифорнийцев. Это базис, если позволим много бросать Дюранту, то придется трудно. В первом матче Кевин много бросал с открытых позиций, в во втором матче нельзя оставлять его без опеки», - заявил Лю.

Напомним, в финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 1:0, следующий матч состоится в Окленде 5 июня.