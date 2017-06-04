Алексей Сорокин: Газон в Санкт-Петербурге уже уложен, идет прошивка. Отставания по графику нет

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о ходе работ по замену газона на стадионе «Санкт-Петербург».



- Газон в Санкт-Петербурге уже уложен, идет прошивка. У нас срок 10 июня, потому что потом еще будет репетиция церемонии открытия (Кубка конфедераций). Прошивка идет по графику, отставания нет, - цитирует Сорокина агентство ТАСС.

Ранее городская администрация сообщила, что все работы по укладке нового газона на стадионе завершатся 12-13 июня, они будут выполнены за счет футбольного клуба «Зенит».

Напомним, стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча Кубка конфедераций, в том числе игру открытия турнира и финал.











