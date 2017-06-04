Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Изнер6:7, 3:6, 7:6, 6:7Хачанов
Теннис  Баутиста-Агут1:6, 0:0Надаль
Теннис  Рамос-Винолас- : -Джокович
Теннис  Возняцки6:1, 4:6, 6:2Кузнецова
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Волейбол  Россия- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Сорокин: Газон в Санкт-Петербурге уже уложен, идет прошивка. Отставания по графику нет

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о ходе работ по замену газона на стадионе «Санкт-Петербург».

- Газон в Санкт-Петербурге уже уложен, идет прошивка. У нас срок 10 июня, потому что потом еще будет репетиция церемонии открытия (Кубка конфедераций). Прошивка идет по графику, отставания нет, - цитирует Сорокина агентство ТАСС.

Ранее городская администрация сообщила, что все работы по укладке нового газона на стадионе завершатся 12-13 июня, они будут выполнены за счет футбольного клуба «Зенит».

Напомним, стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча Кубка конфедераций, в том числе игру открытия турнира и финал.




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Тосно» арендовало нападающего «Спартака»Нападающий «Спартака-2» Георгий Мелкадзе следующий сезон проведет на правах аренды в «Тосно».«Зенит» готов заплатить 45 миллионов евро за двух игроков «Интера»Полузащитник «Интера» Марсело Брозович и защитник Джейсон Мурильо попали в сферу интересов «Зенита».Футболисты «Динамо» проведут сборы в Болгарии и АвстрииФутболисты московского «Динамо» в среду, 7 июня выйдут из отпуска и проведут два сбора в преддверии старта нового сезона чемпионата России.Футболисты «Анжи» на сборах в Словении сыграют шесть матчейФутболисты «Анжи» 21 июня отправятся на сбор в Словению, где проведут шесть матчей, сообщает официальный сайт махачкалинцев.Полузащитник «Амкара» Гиголаев вступил в законный бракПолузащитник «Амкара» Роланд Гиголаев и его невеста Марита вступили в законный брак.Футболисты «Анжи» выйдут из отпуска 7 июняФутболисты «Анжи» начнут подготовку к новому сезону 7 июня, сообщает официальный сайт махачкалинцев.«Зенит» подпишет форварда сборной Италии? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет форварда сборной Италии? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Кокорин и Тимощук посетили финал Лиги чемпионовНападающий «Зенита» Александр Кокорин и тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук на своих страницах в инстаграме выложили фотографии со стадиона «Миллениум», где проходит финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал».Константин Сарсания: Дзюба в понедельник обсудит свою травму с врачами командыСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, что форвард сборной России и питерского клуба обсудит свою травму с врачами команды.Джеко собирается остаться в «Роме»Нападающий «Ромы» Эдин Джеко не планирует рассматривать предложения о переходе в другой клуб во время летнего трансферного окна.Валерий Газзаев: У Манчини есть своя философия игрыБывший наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о последних изменениях в «Зените».Виталий Мутко: Черчесов найдет, кем заменить ДзюбуВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.Константин Сарсания опроверг информацию об интересе «Зенита» к Балотелли и ДжекоСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию об интересе питерского клуба к нападающим футбольных клубов «Ницца» и «Рома» Марио Балотелли и Эдину Джеко.Доменико Кришито: Я хочу вернуться в Италию, результаты «Зенита» не позволяют говорить о продлении контрактаЗащитник «Зенита» Доменико Кришито хотел бы продолжить карьеру на родине, в итальянской серии А.«Хорошо, старой и страшной не назвали». Канделаки – о видеоскандале и воровстве«Хорошо, старой и страшной не назвали». Канделаки – о видеоскандале и воровствеГенеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила свою позицию по двум самым громким эпизодам из жизни телеканала.Александр Бухаров: Дзюба – футболист очень хороший, но, видимо, у него проблемыНападающий сборной России Александр Бухаров прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.«Газпром» не рассматривает вариант с покупкой ФК «Кошице»Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов отреагировал на информацию о возможном приобретении словацкого футбольного клуба «Кошице».Сергей Фурсенко: Будем восстанавливать мощь «Зенита»Сергей Фурсенко: Будем восстанавливать мощь «Зенита»Гендиректор «Зенита» объяснил, когда станет президентом клуба, какие амбиции у Роберто Манчини и удастся ли начать сезон на новом стадионе.«Видео с Орловым создало ажиотаж». Карпин – об имидже «Матч ТВ» и Дзюбе-эксперте«Видео с Орловым создало ажиотаж». Карпин – об имидже «Матч ТВ» и Дзюбе-экспертеРедактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин – об участии в ПМЭФ, трансляциях Кубка Конфедераций и рейтинге комментаторов.«Ростов» пригрозил санкциями пессимистически настроенным болельщикамПресс-служба «Ростова» опубликовала обращение к болельщикам команды в свете ухода из клуба Курбана Бердыева.
Хоккей
Евгений Малкин: «Хищники» были более голодными и мобильными
Формула-1
Гран-при России в календаре «Формулы-1» планируется перенести с весны на осень
Футбол
Дани Алвес: Против «Реала» мы не сыграли в обороне так, как обычно. И были за это наказаны
Футбол
Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции
все новости