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Валерий Рейнгольд: Роналду, конечно, лучше Месси

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

– Мне больше нравится Роналду. У него лучше обзор, больше движения, больше командной игры. Это мое мнение. С ним можно считаться, спорить и не соглашаться. В данный момент, Роналду – эталон наступательного футбола. Это человек, который не опускается ниже определенной планки. Это о многом говорит.

А Месси со своей командой терпел сокрушительные поражения. Взять те же игры с «Ювентусом», когда «Барселона» не забила ни одного мяча и еще проиграли 0:3. По ключевым играм и определяется вклад игрока. Забей хоть один или передачу сделай. Поэтому Роналду, конечно, лучше, – сказал Рейнгольд.

Напомним, что Роналду в финале Лиге чемпионов забил два мяча, а его клуб победил «Ювентус» со счетом 4:1.

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