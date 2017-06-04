Детская академия гольфа будет создана в Петергофе

Первым стартом на 18-луночном поле нового гольф-клуба «Петергоф» стал турнир «ПМЭФ-2017 - чемпионат Газпромбанк Private Banking», прошедший 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. О значимости нового гольф-клуба, официальное открытие которого состоится в середине лета, рассказал президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко.

- Значительная часть участников ПМЭФ играет в гольф. Так сложилось, что это один из наиболее интересных видов спорта для формирования прочных и доверительных деловых контактов. Но я не согласен с формулировкой, что гольф - элитарный вид спорта, это условность. Около 100 миллионов человек в мире играют в гольф, выбрав его как демократичный, семейный и экологичный вид спорта. И развитие гольфа на массовом уровне является нашей стратегической задачей. В Санкт-Петербурге пока не так много игроков игроков в гольф, но два последних года были урожайными на открытие новых полей в городе и Ленинградской области. У нового гольф-клуба в Петергофе отличная транспортная доступность, на его территории создано полноценное 18-луночное поле, и мы связываем особые планы с развитием здесь детского гольфа. Планируем уже в этом году открыть в Петергофе первое отделение детско-юношеской школы. Около 100 мальчиков и девочек начнут заниматься здесь не для фана, а как юные спортсмены. Планируем создать в Петергофе детскую академию гольфа, - рассказал Виктор Христенко.

Отметим, что первыми игроками на новом гольф-поле стали президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и руководитель «Газпромбанк Private Banking» Дмитрий Пешнев-Подольский.

В заключительный день ПМЭФ-2017 также состоялись II Cанкт-Петербургские корпоративные игры, турнир по теннису «Белые ночи» и турнир по мини-футболу с участием команд консульских представительств.