Кузнецова проиграла Возняцки в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции-2017.
Сегодня Кузнецова в трех партиях уступила экс-первой ракетке мира датчанке Каролин Возняцки.
Светлана выполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки. Она позволила сопернице выиграть шесть геймов на своей подаче.
Теперь за выход в полуфинал Возняцки сразится с победительницей встречи Елена Остапенко (Латвия) - Саманта Стосур (Австралия).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг
Матч
Возняцки К. (Дания) - Кузнецова С. (Россия) - 6:1, 4:6, 6:2
Место и дата
04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
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