Кузнецова проиграла Возняцки в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции-2017.

Сегодня Кузнецова в трех партиях уступила экс-первой ракетке мира датчанке Каролин Возняцки.

Светлана выполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки. Она позволила сопернице выиграть шесть геймов на своей подаче.

Теперь за выход в полуфинал Возняцки сразится с победительницей встречи Елена Остапенко (Латвия) - Саманта Стосур (Австралия).

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

4-й круг