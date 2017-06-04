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Кузнецова проиграла Возняцки в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции-2017.

Сегодня Кузнецова в трех партиях уступила экс-первой ракетке мира датчанке Каролин Возняцки.

Светлана выполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки. Она позволила сопернице выиграть шесть геймов на своей подаче.

Теперь за выход в полуфинал Возняцки сразится с победительницей встречи Елена Остапенко (Латвия) - Саманта Стосур (Австралия).

 

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг

Матч

Возняцки К. (Дания) - Кузнецова С. (Россия) - 6:1, 4:6, 6:2

Место и дата

04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция

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