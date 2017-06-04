Ринат Билялетдинов: «Ювентусу» не хватило физической готовности

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение «Ювентуса» мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов.

«Игрокам «Ювентуса» не хватило функциональной готовности. Эффект в том и заключается, чтобы суметь распределить нагрузку так, чтобы в конце сезона сил хватало на два тайма. И ведь когда «Ювентус» был в порядке, то команда диктовала свои условия. А «Реал» в эти минуты был скомканным и даже утратил командную игру. Ведь и при счете 1:1 легкое, но доминирование все же было у «Ювентуса». После перерыва команда еще пять-десять минут играла «на автопилоте», а потом незаметно подкралась усталость. Игроки все вроде бы делали, как и прежде, но чуть-чуть медленнее.

Паузы между активными фазами игры увеличиваются, это и произошло с «Ювентусом», команда потеряла свежесть и функциональную готовность. Какие бы ни были собраны техничные, тактически грамотные и мотивированные игроки, когда хромает функциональная подготовка и не видно, за счет чего двигаться, то и волевые качества не помогут. Игрок все понимает и хочет выполнить, а запаса сил уже нет, все делается медленнее. И специалист, отвечающий за физическую подготовку в «Реале», переиграл своего оппонента из «Ювентуса». Да, второй гол «Реала» был забит после рикошета, но дело к этому шло», - цитирует Билялетдинова «Р-Спорт».

Напомним, финал Лиги чемпионов прошел на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе. «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в этом турнире (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.