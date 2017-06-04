Хачанов обыграл Изнера и пробился в 4-й круг «Ролан Гаррос», где сразится с Энди Маррэем
21-летний российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции-2017.
В третьем раунде Хачанов переиграл в четырех сетах а американца Джона Изнера. Матч, который начался еще в субботу, продолжался ровно три часа.
Карен выполнил 8 подач навылет и допустил 8 двойных ошибок. Он уже добился своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема».
За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с лидером мирового рейтинга британцем Энди Маррэем.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Изнер Д. (США) - Хачанов К. (Россия) - 6:7, 3:6, 7:6, 6:7
Место и дата
04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
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