Хачанов обыграл Изнера и пробился в 4-й круг «Ролан Гаррос», где сразится с Энди Маррэем

21-летний российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции-2017.

В третьем раунде Хачанов переиграл в четырех сетах а американца Джона Изнера. Матч, который начался еще в субботу, продолжался ровно три часа.

Карен выполнил 8 подач навылет и допустил 8 двойных ошибок. Он уже добился своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема».

За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с лидером мирового рейтинга британцем Энди Маррэем.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг