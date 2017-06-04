Лукас Биглия может перейти в «Милан»
В ближайшее время аргентинский полузащитник «Лацио» Лукас Биглия может сменит клубную прописку.
Как сообщает Football Italia, сумма соглашения составит 21 миллион евро, а также
4 миллиона «орлы» получат в качестве бонусов за результативность форварда.
Контракт Биглии с «Лацио» заканчивается в 2018 году, продлевать который аргентинец отказался.
Напомним, Биглия выступает в «Лацио» с 2013 года, в прошедшем сезоне он провел 34 матча, забил пять голов и отдал три результативных передачи.
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