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Лукас Биглия может перейти в «Милан»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

В ближайшее время аргентинский полузащитник «Лацио» Лукас Биглия может сменит клубную прописку.

Как сообщает Football Italia, сумма соглашения составит 21 миллион евро, а также 4 миллиона «орлы» получат в качестве бонусов за результативность форварда.

Контракт Биглии с «Лацио» заканчивается в 2018 году, продлевать который аргентинец отказался.

Напомним, Биглия выступает в «Лацио» с 2013 года, в прошедшем сезоне он провел 34 матча, забил пять голов и отдал три результативных передачи.

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