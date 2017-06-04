Леброн Джеймс: В составе «Уорриорз» трудно выделить одного лидера
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поделился мнением о сопернике по финалу НБА – «Голден Стэйт Уорриорз».
«За свою карьеру я видел много великих команд, «Уорриорз» - в их числе. Они великолепно взаимодействуют между собой, в их составе их несколько игроков, которые в одиночку могут повести за собой остальных. «Уорриорз» способны ставить неразрешимые задачи в атаке и защите. Поэтому во втором матче нам необходимо как можно лучше придерживаться своего плана на игру», - цитирует Джеймса ASAP Sports.
В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 1:0, следующий матч состоится в Окленде 5 июня.
Матч
Место и дата
05 июня 03:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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