Сборная Уругвая обыграла Португалию вышла в полуфинал ЧМ U-20
На проходящем в Южной Корее чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет футболисты сборной Уругвая обыграли в серии послематчевых пенальти команду Португалии (5:4).
В основное время у уругвайской команды отличились Сантьяго Буэно и Федерико Вальверде. У сборной Португалии Шанде Силва и Диого Гонсалвеш.
Дополнительного времени не хватило, чтобы выявить победителя, а в серии пенальти точнее оказались футболисты Уругвая.
За выход в финал турнира сборная Уругвая сыграет с командой Венесуэлы.
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