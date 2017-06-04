Сборная Уругвая обыграла Португалию вышла в полуфинал ЧМ U-20

На проходящем в Южной Корее чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет футболисты сборной Уругвая обыграли в серии послематчевых пенальти команду Португалии (5:4).

В основное время у уругвайской команды отличились Сантьяго Буэно и Федерико Вальверде. У сборной Португалии Шанде Силва и Диого Гонсалвеш.

Дополнительного времени не хватило, чтобы выявить победителя, а в серии пенальти точнее оказались футболисты Уругвая.

За выход в финал турнира сборная Уругвая сыграет с командой Венесуэлы.