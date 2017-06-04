Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Изнер6:7, 3:6, 7:6, 6:7Хачанов
Теннис  Баутиста-Агут1:6, 2:6, 2:6Надаль
Теннис  Рамос-Винолас- : -Джокович
Теннис  Возняцки6:1, 4:6, 6:2Кузнецова
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Волейбол  Россия- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эллиотт Фридман: Ковальчук все еще заинтересован сыграть в НХЛ в следующем сезоне

Источник:  Sportsnet.caКомментарии

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман уверен, что нападающий Илья Ковальчук все еще хочет играть в НХЛ.

– На этой неделе говорили о том, что Ковальчук останется в КХЛ и не вернется в Северную Америку. Однако, учитывая ту информацию, что я слышал, это не так. Ковальчук по-прежнему сильно заинтересован сыграть в НХЛ в следующем сезоне.

Не удивлюсь, если определенный интерес к нему проявят те люди, которые неплохо знают его. Например, Питер Дебур в «Сан-Хосе», Мартин Бродо в «Сент-Луисе», возможно, даже Лу Ламорелло из «Торонто». Все говорит о том, что внутри команд продолжаются разговоры о том, что Ковальчук все еще хочет приехать в Северную Америку, – цитирует Фридмана sportsnet.ca

Напомним, контракт Ковальчука с армейцами истек 30 апреля. Агент форварда рассказал, что конкретика с новым контрактом наступит лишь к концу июня - началу июля. Отметим, что нападающий может подписать соглашение с «Девилз» только после 1 июля.

Первый номер драфта 2001 года провел в НХЛ 816 матчей, в которых забил 417 голов и сделал 399 передач. Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» в 2010-2013 годах.

После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сидни Кросби поднялся на 20-е место в истории по очкам в Кубке СтэнлиКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в финальном матче плей-офф с «Нэшвиллом» (1:5) сделал голевую передачу.Максим Мамин: У меня было все хорошо в ЦСКА. Но считаю, что пора ехать в НХЛМаксим Мамин: У меня было все хорошо в ЦСКА. Но считаю, что пора ехать в НХЛОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда ЦСКА Максима Мамина, который подписал двухлетний контракт с «Флоридой».Евгений Малкин: Это разочарование. Понимаем, что так играть нельзя (видео)Евгений Малкин: Это разочарование. Понимаем, что так играть нельзя (видео)Корреспондент «Советского спорта» в Нэшвилл после победы «хищников» (5:1) поговорил с форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным.Пекка Ринне: Поддержка фанатов «Нэшвилла» - это что-то невероятноеВратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне после победы над «Питтсбургом» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ отметил поддержку болельщиков «Хищников».Евгений Малкин: Ты понимаешь, что нового шанса взять Кубок Стэнли может уже не бытьФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после третьего матча финала с «Нэшвиллом» (1:5) дал интервью «Советскому спорту».Евгений Малкин: Надо искать моменты, которые принесут пользуФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после третьего матча финала с «Нэшвиллом» (1:5) дал интервью «Советскому спорту».Евгений Малкин: «Хищники» были более голодными и мобильнымиФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после третьего матча финала с «Нэшвиллом» (1:5) дал интервью «Советскому спорту».Илья Брызгалов кувалдой разбил машину, выкрашенную в цвета «Питтсбурга» (фото)Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов принял участие в оригинальной акции, организованной в Нэшвилле.«Эй, у тебя изо рта воняет!» Ругань и вандализм в финале Кубка Стэнли (видео)«Эй, у тебя изо рта воняет!» Ругань и вандализм в финале Кубка Стэнли (видео)«Нэшвилл» выиграл третий матч финала Кубка Стэнли, причем сделал так, что Сидни Кросби и Евгений Малкин ни разу не бросили по воротам.Мэтт Мюррэй: Игроки «Нэшвилла» бросались под шайбу как в последний разГолкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррэй прокомментировал поражение своей команды от «Нэшвилла» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ.Сидни Кросби: «Питтсбургу» преподали хороший урокКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ от «Нэшвилла».Евгений Малкин: «Питтсбург» был готов к давлению публики, но игра совсем не заладиласьНападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ от «Нэшвилла».«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка СтэнлиВ третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1.Хоккейный ЦСКА пополнился двумя защитникамиХоккейный клуб ЦСКА пополнился двумя молодыми защитниками, в систему армейцев перешли Егор Цветков и Константин Беркутов.Борис Майоров: Не надо Овечкину геройствовать и совершать демарши в НХЛБорис Майоров: Не надо Овечкину геройствовать и совершать демарши в НХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что форварду Александру Овечкину не стоит ссориться с НХЛ из-за участия в ОИ-2018.Джордж Макфи: Не представляю, что «Вегас» возьмет игрока вроде Ковальчука. Будем искать более молодыхГенеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал, интересен ли клубу Илья Ковальчук, который может продолжить карьеру в НХЛ.Джон Таварес стал автором самой красивой шайбы «Айлендерс» в сезоне (видео)Нападающий «Айлендерс» Джон Таварес стал автором самого красивого гола своей команды по итогам сезона.Максим Мамин: Однажды Ягр приехал на матч ЦСКА, я подошел и взял у него автографНовичок «Флориды» российский нападающий Максим Мамин поделился мнением о легенде «Пантерз», 45-летнем Яромире Ягре.Максим Мамин: Переход во «Флориду» не связан с усилением ЦСКА в межсезоньеНовичок «Флориды» российский нападающий Максим Мамин рассказал, почему решил отправиться за океан этим летом.Борис Майоров: Не думаю, что Овечкин пойдет наперекор решению НХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение об участие форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Зимних играх-2018.
Теннис
Хачанов обыграл Изнера и пробился в 4-й круг «Ролан Гаррос», где сразится с Энди Маррэем
Теннис
Кузнецова проиграла Возняцки в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Футбол
«Тосно» арендовало нападающего «Спартака»
Футбол
Валерий Рейнгольд: Роналду, конечно, лучше Месси
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости