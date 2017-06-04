Эллиотт Фридман: Ковальчук все еще заинтересован сыграть в НХЛ в следующем сезоне

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман уверен, что нападающий Илья Ковальчук все еще хочет играть в НХЛ.

– На этой неделе говорили о том, что Ковальчук останется в КХЛ и не вернется в Северную Америку. Однако, учитывая ту информацию, что я слышал, это не так. Ковальчук по-прежнему сильно заинтересован сыграть в НХЛ в следующем сезоне.

Не удивлюсь, если определенный интерес к нему проявят те люди, которые неплохо знают его. Например, Питер Дебур в «Сан-Хосе», Мартин Бродо в «Сент-Луисе», возможно, даже Лу Ламорелло из «Торонто». Все говорит о том, что внутри команд продолжаются разговоры о том, что Ковальчук все еще хочет приехать в Северную Америку, – цитирует Фридмана sportsnet.ca

Напомним, контракт Ковальчука с армейцами истек 30 апреля. Агент форварда рассказал, что конкретика с новым контрактом наступит лишь к концу июня - началу июля. Отметим, что нападающий может подписать соглашение с «Девилз» только после 1 июля.

Первый номер драфта 2001 года провел в НХЛ 816 матчей, в которых забил 417 голов и сделал 399 передач. Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» в 2010-2013 годах.

После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).