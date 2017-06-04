Мари Дорен Абер: Возможно, я завершу карьеру после Олимпиады-2018

Титулованная французская биатлонистка Мари Дорен Абер может уйти из большого спорта после Олимпиады в Пхенчхане.

- Я не строю планов после Пхенчхана. Не знаю, продолжу ли выступать или покину спорт. Существует высокая вероятность, что я завершу карьеру после следующего сезона, но еще не определилась с этим на 100%. Это зависит от многих вещей – от результатов, от моей дочери, - заявила Дорен Абер в интервью Ski Chrono.

Напомним, Мари является пятикратной чемпионкой мира, но пока ей не удавалось завоевать награду высшего достоинства на Олимпийских играх.

