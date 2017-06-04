Яя Саного: Претензий к Венгеру нет

Нападающий лондонского «Арсенала» Яя Саного признался, что не имеет претензий к главному тренеру Арсену Венгеру и рассказал о своем восстановлении после травмы.

«Я пропустил из-за повреждения около семи месяцев и теперь потихоньку стараюсь набрать нужные кондиции. Много работаю с тренером по физической подготовке, постепенно дела идут на лад. Раньше я был хорош, пусть травмы и немного тормозят мой прогресс. Помнится, летом 2014 года я на «Эмирейтс Кап» забил четыре в ворота «Бенфики». Аренда в «Аякс» была плохим решением, я там почти не играл.



Венгера ни в чем не виню, он отличный специалист и не несет ответственности за мои травмы. Уверен, он еще многому меня научит», - приводит слова Саного L'Equipe.

В прошедшем сезоне Саного не сыграл ни одной минуты.

