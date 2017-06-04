Андрей Черкасов: Победа над Изнером говорит о том, какие сильные нервы у Хачанова

Известный в прошлом теннисист Андрей Черкасов поделился мнением о победе Карена Хачанова в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции над американцем Джоном Изнером.

- Очень хорошую победу одержал Хачанов, обыграть такого опытного теннисиста, как Изнер, да еще и взять три сета на тай-брейках – это говорит о том, какие сильные нервы у Хачанова. Он продемонстрировал очень зрелый теннис. Удивляться его выходу в четвертый круг не стоит, последнее время его результаты шли в гору, он шел к этому, просто так ничего не бывает. «Ролан Гаррос» показывает, почему главные надежды российского тенниса на ближайшие годы связаны с Хачановым, - рассказал Черкасов «Р-Спорт».

Напомним, что 21-летний российский теннисист Карен Хачанов переиграл в четырех сетах Изнера и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции-2017. За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с лидером мирового рейтинга британцем Энди Маррэем.