Яна Егорян из-за травмы может пропустить чемпионат Европы по фехтованию

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал о том, что двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян из-за перелома пальца может не поехать на чемпионат Европы.

- Конечно, мы расстроены, все травмы приходят не вовремя. Случился несчастный случай в бытовой обстановке с пальцем, сломала его об какой-то пуфик. Просто шла невнимательно и ударилась пальцем. Она пропускает «Московскую саблю» и, мягко говоря, не уверен, что она восстановится к чемпионату Европы.

Врачи говорят две-три недели покоя. Если пожертвовать Европой, то можно к миру будет успеть. Мы вот-вот должны определиться с составом сборной. Судя по тому, как Яна перемещается по залу, сейчас ей не до фехтования, - рассказал Мамедов в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 12 по 17 июня в Тбилиси, чемпионат мира - с 19 по 26 июля в Лейпциге.