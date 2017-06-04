Лукас Васкес: Из-за отсутствия меня в заявке на финал спорить с Зиданом не стал
Форвард «Реала» Лукас Васкес рассказал, как воспринял новость о том, что он не включен в заявку на финальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«Зидан подошел ко мне и сказал о принятом решении, добавив, что сожалеет. Я понимаю, что для него это было трудно, у нас огромная ротация. Я же не стал спорить и возражать, все прекрасно понимаю», - цитирует Васкеса AS.
В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» переиграл «Ювентус» со счетом 4:1.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция