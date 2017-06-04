Лукас Васкес: Из-за отсутствия меня в заявке на финал спорить с Зиданом не стал

Форвард «Реала» Лукас Васкес рассказал, как воспринял новость о том, что он не включен в заявку на финальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Зидан подошел ко мне и сказал о принятом решении, добавив, что сожалеет. Я понимаю, что для него это было трудно, у нас огромная ротация. Я же не стал спорить и возражать, все прекрасно понимаю», - цитирует Васкеса AS.

В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» переиграл «Ювентус» со счетом 4:1.