Кэти Дува: Весь гнев Ковалева обрушится на Уорда 17 июня

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува поделился ожиданиями от предстоящего боя-реванша за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

- Команда Уорда хотела подкупить тренера Джона Дэвида Джексона и предложила очень много денег, видимо, они нервничают. Но Джон остался верен Ковалеву. Я была у Сергея в тренировочном лагере в Окснарде, он отлично себя чувствует. Думаю, в этот раз он изобьет Уорда, потому что Андре серьезно его разозлил. Весь гнев Сергея обрушится на Уорда 17 июня, - рассказала Дува в интервью ТАСС.

Напомним, что в конце ноября 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг. Для россиянина это поражение стало первым на профессиональном ринге.