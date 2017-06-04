Надаль обыграл Баутисту-Агута и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Матч 1/8 финала «Ролан
Гаррос» в мужском одиночном разряде между испанцами Рафаэлем Надалем и Роберто
Баутистой-Агутом завершился победой Надаля. Итоговый счет матча – 6:1, 6:2,
6:2.
Матч продолжался один час и 50 минут. У Надаля четыре эйса, две двойные ошибки и 23 невынужденных ошибки. При этом у его соперника ноль эйсов, одна двойная и 25 невынужденных ошибок.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала
Баутиста-Агут Р. (Испания) - Надаль Р. (Испания) - 1:6, 2:6, 2:6 04 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Баутиста-Агут Р. (Испания) - Надаль Р. (Испания) - 1:6, 2:6, 2:6
04 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
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