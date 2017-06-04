Сидни Кросби поднялся на 20-е место в истории по очкам в Кубке Стэнли

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в финальном матче плей-офф с «Нэшвиллом» (1:5) сделал голевую передачу.

Таким образом, канадец набрав 160 (56+104) очков в 145 играх Кубка Стэнли, поднялся на 20-е место в истории бомбардиров турнира, догнав Майка Босси, Горди Хоу, Бобби Смита и Эла Макинниса. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 382 (122+260) балла за результативность. 19-е место на данный момент занимает Дени Потвен – 164 (56+108).

Добавим, что в текущем розыгрыше Кубка Стэнли Кросби провел 21 встречу и набрал 23 (7+16) очка, занимая 2-е место в гонке бомбардиров.