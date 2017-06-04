Сидни Кросби поднялся на 20-е место в истории по очкам в Кубке Стэнли
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в финальном матче плей-офф с «Нэшвиллом» (1:5) сделал голевую передачу.
Таким образом, канадец набрав 160 (56+104) очков в 145 играх Кубка Стэнли, поднялся на 20-е место в истории бомбардиров турнира, догнав Майка Босси, Горди Хоу, Бобби Смита и Эла Макинниса. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 382 (122+260) балла за результативность. 19-е место на данный момент занимает Дени Потвен – 164 (56+108).
Добавим, что в текущем розыгрыше Кубка Стэнли Кросби провел 21 встречу и набрал 23 (7+16) очка, занимая 2-е место в гонке бомбардиров.
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы:
Гюнцель (Кросби, Коул), 22:46 (0:1). Йоси (Экхольм, Ярнкрок), 25:51 (1:1 - бол.). Годро (Уотсон, Йоси), 26:33 (2:1). Нил (Йоси, Арвидсон), 39:37 (3:1). Смит 44:54 (4:1). Экхольм (Сишонс, Ярнкрок), 53:10 (5:1 - бол.).
Место и дата
04 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция