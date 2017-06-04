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Гаске не смог завершить матч с Монфисом из-за травмы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» между французами Гаэлем Монфисом и Ришаром Гаске завершился досрочно из-за травмы Гаске.

На момент остановки матча счет был 7:6 (5), 5:7, 4:3 в пользу Монфиса. Таким образом, Гаэль пробился в следующий раунд, где ему предстоит сыграть со швейцарцем Стэном Варинкой.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Матч

Гаске Р. (Франция) - Монфис Г. (Франция) - 6:7, 7:5, 3:4

Место и дата

04 июня 13:30, , Онлайн-трансляция

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