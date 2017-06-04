Евгений Коноплянка: Вайнцирль – трус, желаю ему не задержаться в «Шальке»
Полузащитник «Шальке» Евгений
Коноплянка раскритиковал главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.
«Я так понимаю, что тренер остается. Он меня вызывал, говорил с такой улыбкой: «Жень, я вижу, что ты хочешь играть». Я на него смотрю: «Что, серьезно, вы только сейчас это поняли?». Он сказал, что мне лучше найти другой клуб. А я ему говорю: «Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?». Я бы задал ему еще больше вопросов.
Если
ты хочешь отпустить человека, которого купили за 15 миллионов, то нужно больше
объяснений и мы должны как-то расстаться. А он меня зовет поговорить на минуту,
когда я уезжаю домой. А почему заранее нельзя было поговорить?
Это
трусость, он трус, я не буду это скрывать. И он не задержится в этой команде, я
ему желаю этого. Иначе потом «Шальке» будет играть во второй лиге», – цитирует
Коноплянку Tribuna.com.
В прошедшем сезоне 27-летний
Евгений Коноплянка провел 27 матчей за «Шальке» и забил шесть мячей при двух
голевых передачах.