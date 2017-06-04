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Евгений Коноплянка: Вайнцирль – трус, желаю ему не задержаться в «Шальке»

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка раскритиковал главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.

«Я так понимаю, что тренер остается. Он меня вызывал, говорил с такой улыбкой: «Жень, я вижу, что ты хочешь играть». Я на него смотрю: «Что, серьезно, вы только сейчас это поняли?». Он сказал, что мне лучше найти другой клуб. А я ему говорю: «Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?». Я бы задал ему еще больше вопросов.

Если ты хочешь отпустить человека, которого купили за 15 миллионов, то нужно больше объяснений и мы должны как-то расстаться. А он меня зовет поговорить на минуту, когда я уезжаю домой. А почему заранее нельзя было поговорить? 

Это трусость, он трус, я не буду это скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом «Шальке» будет играть во второй лиге», – цитирует Коноплянку Tribuna.com.

В прошедшем сезоне 27-летний Евгений Коноплянка провел 27 матчей за «Шальке» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.

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