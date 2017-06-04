Эден Азар назвал три лучших момента прошедшего сезона

Полузащитник «Челси» Эден Азар выделил три самых значимых момента по итогам прошедшего сезона.

«Конечно, на первом месте важнейший гол Миши Батшуайи в матче с «Вест Бромвичем». У нас мало что получалось, а он вышел со скамейки и забил, что помогло нам стать чемпионами.

Второе – покупка Н’Голо Канте из «Лестера». Этот парень просто чертовски хорош, являлся ключевой фигурой в центре поля. Когда у вас есть Канте, то вам гораздо легче играть в обороне. На тренировках практически невозможно обыграть его в одиночку.

Ну и третье – прощание Терри с командой в последнем матче на «Стэмфорде». Для меня огромной честью было играть с Джоном в одной команде целых пять лет, поэтому тот домашний матч и овации болельщиков – незабываемо», - цитирует Азара официальный клубный сайт.

В минувшем сезоне «Челси» занял первое место в чемпионате Англии и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.