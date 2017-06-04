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Антуан Гризманн: Было бы некрасиво уйти сейчас из «Атлетико»

Источник:  ESPN FCКомментарии

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн подтвердил, что не собирается покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно.

- Сейчас трудное время для клуба. На клуб наложен трансферный запрет, так что, обсудив все с директорами, я решил остаться. Было бы некрасивым шагом уйти сейчас, - цитирует Гризманна ESPN.

Ранее наибольшую заинтересованность у услугах игрока проявлял «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Гризманн защищает цвета «Атлетико» с 2014 года.

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