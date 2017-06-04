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«Ролан Гаррос». Женщины. 1/8 финала. Возняцки обыграла Кузнецову, В. Уильямс играет с Бачински и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 1/8 и 1/16 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

1/16 финала

Матч

Свитолина Э. (Украина) - Линетт М. (Польша) - 6:4, 7:5

Место и дата

04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Севастова А. (Латвия) - Мартич П. (Хорватия) - 1:6, 1:6

Место и дата

04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Сепеде-Ройг В. (Парагвай) - Дуке-Марино М. (Колумбия) - 3:6, 7:5, 6:3

Место и дата

04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Виттхофт К. (Германия) - Плишкова К. (Чехия) - 5:7, 1:6

Место и дата

04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция

1/8 финала

Матч

Возняцки К. (Дания) - Кузнецова С. (Россия) - 6:1, 4:6, 6:2

Место и дата

04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Остапенко Е. (Латвия) - Стосур С. (Австралия) - 2:6, 6:2, 6:4

Место и дата

04 июня 14:40, , Онлайн-трансляция

Матч

Мугуруса Г. (Испания) - Младенович К. (Франция) - 1:6, 6:3, 0:1 3-й сет

Место и дата

04 июня 16:15, , Онлайн-трансляция

Матч

Уильямс В. (США) - Бачински Т. (Швейцария) - 5:5 1-й сет

Место и дата

04 июня 16:50, , Онлайн-трансляция

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