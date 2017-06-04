«Ролан Гаррос». Женщины. 1/8 финала. Возняцки обыграла Кузнецову, В. Уильямс играет с Бачински и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей 1/8 и 1/16 финала «Ролан Гаррос» в женском
одиночном разряде.
1/16 финала
Матч
Свитолина Э. (Украина) - Линетт М. (Польша) - 6:4, 7:5
Место и дата
04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Севастова А. (Латвия) - Мартич П. (Хорватия) - 1:6, 1:6
Место и дата
04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Сепеде-Ройг В. (Парагвай) - Дуке-Марино М. (Колумбия) - 3:6, 7:5, 6:3
Место и дата
04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Виттхофт К. (Германия) - Плишкова К. (Чехия) - 5:7, 1:6
Место и дата
04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
1/8 финала
Матч
Возняцки К. (Дания) - Кузнецова С. (Россия) - 6:1, 4:6, 6:2
Место и дата
04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Остапенко Е. (Латвия) - Стосур С. (Австралия) - 2:6, 6:2, 6:4
Место и дата
04 июня 14:40, , Онлайн-трансляция
Матч
Мугуруса Г. (Испания) - Младенович К. (Франция) - 1:6, 6:3, 0:1 3-й сет
Место и дата
04 июня 16:15, , Онлайн-трансляция
Матч
Уильямс В. (США) - Бачински Т. (Швейцария) - 5:5 1-й сет
Место и дата
04 июня 16:50, , Онлайн-трансляция