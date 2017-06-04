Колтон Сиссонс: Поддержка трибун в Нэшвилле сегодня превзошла все мыслимые ожидания

Нападающий «Нэшвилла» Колтон Сиссонс после победы над «Питтсбургом» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ отметил поддержку болельщиков «Хищников».

- Мы и так привыкли к феноменальной поддержке трибун, но сегодня она превзошла все мыслимые ожидания. Такое ощущение, что с каждым матчем плей-офф она только растет. Мы очень рады, что сумели порадовать наших фанов победой в нашем первом в истории домашнем матче финала. Могу только вообразить, что творилось на Бродвее. Несколько членов моей семьи отправились туда смотреть матч и, надеюсь, получили удовольствие, - рассказал центрфорвард «Предаторз» NHL.com/RU после матча.

В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1.

В серии до четырех побед «пингвины», несмотря на поражение, ведут в счете – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 6 июня также в «Нэшвилле».