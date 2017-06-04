Фернандо Алонсо: Я переходил из одной команды в другую, потому что чувствовал сердцем, что поступаю правильно
Пилот команды «Макларен»
Фернандо Алонсо сказал, что он не жалеет о том, что несколько раз приходилось
менять команды.
«Мой главный приоритет – третий
чемпионский титул в Формуле-1. Второй задачей было получение удовольствия от
выступления в «Инди 500», и мне это удалось. Я счастлив, и единственное, чего
мне не хватает, это борьбы. Это всё, что нужно гонщику.
Читал, что людям грустно, и они
хотят видеть меня в первых рядах, в сражении за победу. Отправившись в «Инди»,
я оказался в совершенно другой среде, но меня не перестали уважать.
Я переходил из одной команды в
другую, потому что чувствовал сердцем, что поступаю правильно. В 16-17 лет
назад я ездил на фургоне моего отца на картодромы в Италии. Я мог бы работать в
супермаркете дома в Овьеде. Но сейчас я приезжаю в Америку и всюду за мной
следуют болельщики.
Поэтому я не согласен с
высказыванием: «Как жаль, Алонсо стоило поступить иначе». Я 97 раз поднимался
на подиум, дважды стал чемпионом мира. Так что все нормально», - цитирует
Алонсо Autosport.
Напомним, Алонсо расторг
контракт с «Феррари» в конце 2017 года и вернулся в «Макларен».