Фернандо Алонсо: Я переходил из одной команды в другую, потому что чувствовал сердцем, что поступаю правильно

Пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо сказал, что он не жалеет о том, что несколько раз приходилось менять команды.

«Мой главный приоритет – третий чемпионский титул в Формуле-1. Второй задачей было получение удовольствия от выступления в «Инди 500», и мне это удалось. Я счастлив, и единственное, чего мне не хватает, это борьбы. Это всё, что нужно гонщику.

Читал, что людям грустно, и они хотят видеть меня в первых рядах, в сражении за победу. Отправившись в «Инди», я оказался в совершенно другой среде, но меня не перестали уважать.

Я переходил из одной команды в другую, потому что чувствовал сердцем, что поступаю правильно. В 16-17 лет назад я ездил на фургоне моего отца на картодромы в Италии. Я мог бы работать в супермаркете дома в Овьеде. Но сейчас я приезжаю в Америку и всюду за мной следуют болельщики.

Поэтому я не согласен с высказыванием: «Как жаль, Алонсо стоило поступить иначе». Я 97 раз поднимался на подиум, дважды стал чемпионом мира. Так что все нормально», - цитирует Алонсо Autosport.

Напомним, Алонсо расторг контракт с «Феррари» в конце 2017 года и вернулся в «Макларен».