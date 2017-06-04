Фредерик Годро: Болельщики - действительно наш седьмой игрок
Нападающий «Нэшвилла» Фредерик Годро после победы над «Питтсбургом» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ оценил атмосферу на трибунах «Бриджстоун Арена».
- Это просто поразительно. Иногда, даже когда на льду не происходит ничего особенного, они начинают скандировать так, что у всех открывается второе дыхание. Они - действительно наш седьмой игрок, они разгоняют нас в каждом матче, - передает слова Годро официальный сайт НХЛ.
В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1.
В серии до четырех побед «пингвины», несмотря на поражение, ведут в счете – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 6 июня также в «Нэшвилле».
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы:
Гюнцель (Кросби, Коул), 22:46 (0:1). Йоси (Экхольм, Ярнкрок), 25:51 (1:1 - бол.). Годро (Уотсон, Йоси), 26:33 (2:1). Нил (Йоси, Арвидсон), 39:37 (3:1). Смит 44:54 (4:1). Экхольм (Сишонс, Ярнкрок), 53:10 (5:1 - бол.).
Место и дата
04 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция