Фредерик Годро: Болельщики - действительно наш седьмой игрок

Нападающий «Нэшвилла» Фредерик Годро после победы над «Питтсбургом» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ оценил атмосферу на трибунах «Бриджстоун Арена».

- Это просто поразительно. Иногда, даже когда на льду не происходит ничего особенного, они начинают скандировать так, что у всех открывается второе дыхание. Они - действительно наш седьмой игрок, они разгоняют нас в каждом матче, - передает слова Годро официальный сайт НХЛ.

В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1.

В серии до четырех побед «пингвины», несмотря на поражение, ведут в счете – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 6 июня также в «Нэшвилле».