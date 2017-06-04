Андрей Черкасов: Отсутствие россиянок в 1/4 финала «Ролан Гаррос»? Ничего страшного

Бывший теннисист Андрей Черкасов поделился мнением о игре российских представительниц на «Ролан Гаррос».

«Не стал бы говорить, что отсутствие россиянок в четвертьфинале «Ролан Гаррос» является тревожным знаком для нашего тенниса. Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова находятся в хорошей форме, но не сложилось. Кузнецова проиграла не кому-то, а очень опытной Каролине Возняцки, которая два года была первой ракеткой мира, так что никаких звоночков здесь нет, глобальных выводов делать не стоит. Идет нормальный процесс, в году много турниров, какие-то более удачные, какие-то – менее.

Вместе с тем понятно, что должна быть активная поддержка на уровне государства, должна быть серьезная работа федерации, чтобы теннис развивался. Чем лучше будут условия, чем доступнее будет теннис для россиян, тем больше игроков будет появляться. С советских времен произошло много изменений, но работы еще очень много», - приводит слова Черкасова «Р-Спорт».

Из турнира выбыли Екатерина Макарова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Евгения Родина, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачева, Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова.

Напомним, Мария Шарапова не выступала в турнире по решению организаторов.

«Ролан Гаррос» проходит с 22 мая по 11 июня в Париже. Призовой фонд турнира составляет 36 миллионов евро.