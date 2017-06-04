Остапенко обыграла Стосур и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде
между представительницей Латвии Еленой Остапенко и австралийкой Самантой Стосур
завершился победой Остапенко. Итоговый счет матча – 2:6, 6:2, 6:4.
Матч продолжался один час и 58 минут. Обе соперницы сделали
по четыре эйса и почти равное количество двойных ошибок (пять у Остапенко,
четыре у Стосур). В четвертьфинале Остапенко сыграет с датской теннисисткой
Каролин Возняцки.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Остапенко Е. (Латвия) - Стосур С. (Австралия) - 2:6, 6:2, 6:4
Место и дата
04 июня 14:40, , Онлайн-трансляция
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