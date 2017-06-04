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Лу Ламорелло: У «Торонто» очень много молодых игроков, не попадающих под драфт расширения

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло рассказал о политике «Торонто» в отношении драфта расширения, за счет которого новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» наберет состав.

- Мы все понимаем, что каждая команда кого-то потеряет. Тяжесть потери зависит от ситуации, в которой находится той или иной клуб. В нашем случае все складывается относительно удачно, потому что у нас очень много молодых игроков, которые не попадают под драфт расширения, - передает слова Ламорелло официальный сайт НХЛ.

Напомним, что драфт расширения состоится с 17 по 20 июня 2017 года. Новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» может выбрать по одному игрока из каждой команды лиги для комплектования собственного состава. Итоги драфта будут объявлены 21 июня 2017 года во время церемонии вручения наград по итогам сезона 2016/17.

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