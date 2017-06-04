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Леонид Буряк: Финал получился неплохой, но счет слишком крупный

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Бывший полузащитник киевского «Динамо» и московского «Торпедо», победитель Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года Леонид Буряк поделился впечатлениями после финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» - «Реал» (1:4).

 «Финал получился неплохой, но счет, как для такого матча, слишком крупный. Многовато забил «Реал»… В том, что я говорю, есть, конечно, доля шутки. Но, действительно, немало курьезного произошло в этой игре. Я не думал, что будет такой счет и что итальянская оборона получит четыре пробоины.

 Гол на 20-й минуте — красивый, но необязательный. Мяч медленно летел и только благодаря рикошету оказался в воротах. Да и «Ювентусу», когда забивал Манджукич, повезло, ведь сфера влетела в сетку посередине ворот — стопроцентной зоне вратаря. Красиво все исполнил Марио, однако такие мячи, к сожалению, нечасто достигают цели.

Есть ли вина Буффона в голах? Первый мяч, бесспорно, на его совести. Даже с учетом рикошета… В остальных случаях он вряд ли мог спасти ворота Ювентуса. Несмотря на четыре пропущенных гола, считаю, что Буффон сыграл сильно, и, если бы туринцы победили в финале, Джанлуиджи получил бы «Золотой мяч», - цитирует Буряка zbirna.com.

Матч

Ювентус - Реал - 1:4 (1:1)

Голы

Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич

Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)

Предупреждения:

Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53

Удаления:

Куадрадо, 83 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция


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