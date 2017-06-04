Леонид Буряк: Финал получился неплохой, но счет слишком крупный
Бывший полузащитник киевского «Динамо»
и московского «Торпедо», победитель Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА
1975 года Леонид Буряк поделился впечатлениями после финального матча Лиги
чемпионов «Ювентус» - «Реал» (1:4).
«Финал получился неплохой, но счет, как
для такого матча, слишком крупный. Многовато забил «Реал»… В том, что я говорю,
есть, конечно, доля шутки. Но, действительно, немало курьезного произошло в
этой игре. Я не думал, что будет такой счет и что итальянская оборона получит
четыре пробоины.
Гол на 20-й минуте — красивый, но необязательный. Мяч
медленно летел и только благодаря рикошету оказался в воротах. Да и «Ювентусу»,
когда забивал Манджукич, повезло, ведь сфера влетела в сетку посередине ворот —
стопроцентной зоне вратаря. Красиво все исполнил Марио, однако такие мячи, к
сожалению, нечасто достигают цели.
Есть ли вина Буффона в голах? Первый мяч, бесспорно, на его совести. Даже с учетом рикошета… В остальных случаях он вряд ли мог спасти ворота Ювентуса. Несмотря на четыре пропущенных гола, считаю, что Буффон сыграл сильно, и, если бы туринцы победили в финале, Джанлуиджи получил бы «Золотой мяч», - цитирует Буряка zbirna.com.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция