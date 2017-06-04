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Немецкий футбольный клуб с полуторавековой историей потерял профессиональный статус

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Немецкий футбольный клуб «Мюнхен-1860» потерял профессиональный статус после того, как не смог пройти процедуру лицензирования для участия в третьем немецком дивизионе.

Главный акционер клуба иорданец Хасан Исмаик отказался заплатить порядка 10 млн долларов, необходимых для прохождения процедуры регистрации в третьем дивизионе.

- Я не совершил необходимого платежа в связи с тем, что клуб отказался принять необходимые изменения для решения текущих проблем, - заявил бизнесмен.

Исмаик спас «Мюнхен-1860» от банкротства в 2011 году, заявив о намерении вернуть клубу былую славу. Мюнхенцы однажды становились чемпионом Германии (1966), дважды побеждали в Кубке страны (1942, 1964) и играли в финале Кубка кубков УЕФА (1965), а высший немецкий дивизион покинули в 2004 году.

Из последних звезд, защищавших цвета команды, можно вспомнить чемпионов мира в составе сборной Германии (1990) Томаса Хаслера и Руди Феллера, а также блиставшего на чемпионате мира-1998 хорвата Давора Шукера.

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