Станислав Черчесов: Колено Дзюбы не выдерживает полноценных нагрузок

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – об Артеме Дзюбе.

- Мы наигрывали разные варианты, - говорит Черчесов. – После отъезда Дзюбы мы кое-что изменили, но незначительно. Потому что Бухаров обладает схожей комплекцией. В этом плане особых специальных вещей не было.

- Что значит формулировка «однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру»?

- Его колено не выдерживает нагрузок, которые мы переносим. Есть щадящий режим, а есть работу в полную силу, чтобы футболист мог выйти на свой уровень. Дзюба этого сделать не может из-за проблем с коленом.

Напомним, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций из-за травмы.

