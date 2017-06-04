Станислав Черчесов: Колено Дзюбы не выдерживает полноценных нагрузок
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – об Артеме Дзюбе.
- Мы наигрывали разные варианты, - говорит Черчесов. – После отъезда Дзюбы мы кое-что изменили, но незначительно. Потому что Бухаров обладает схожей комплекцией. В этом плане особых специальных вещей не было.
- Что значит формулировка «однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру»?
- Его колено не
выдерживает нагрузок, которые мы переносим. Есть щадящий режим, а есть работу в
полную силу, чтобы футболист мог выйти на свой уровень. Дзюба этого сделать не
может из-за проблем с коленом.
Напомним, что Дзюба
пропустит Кубок конфедераций из-за травмы.
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