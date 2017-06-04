Нолан Патрик: Моя цель – НХЛ. Я уверен в себе и готов сделать этот шаг

Центрфорвард Нолан Патрик, лидирующий в рейтинге проспектов среди полевых игроков из Северной Америки, во время тренировочных лагерей собирается доказать, что готов играть в НХЛ уже сейчас.

- Летом я буду тренироваться, чтобы стать крупнее, сильнее и быстрее. Моя цель – НХЛ. Обычно я не ставлю перед собой особых задач, но в данном случае я стремился к этому в течение трех лет. Я уверен в себе и готов сделать этот шаг, - передает слова Патрика официальный сайт НХЛ.

Добавим, фаворитами драфта являются канадские нападающие Нолан Патрик, Габриель Виларди и Оуэн Типпетт, швейцарец Нико Хишир, и американец Кейси Миттелстадт.

Победителем апрельской драфт-лотереи стал «Нью-Джерси», право второго выбора досталось «Филадельфии», а третьего «Далласу». Драфт НХЛ 2017 года пройдет 23-24 июня в Чикаго.

