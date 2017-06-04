«Ролан Гаррос». Мужчины. 1/8 финала. Тим – Себальос, Рамос-Винолас – Джокович и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей 1/16 финала и 1/8 «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.
1/16 финала
Матч
Изнер Д. (США) - Хачанов К. (Россия) - 6:7, 3:6, 7:6, 6:7
Место и дата
04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Чунг Хеон (Южная Корея) - Нисикори К. (Япония) - 5:7, 4:6, 7:6, 6:0, 4:6
Место и дата
04 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Гаске Р. (Франция) - Монфис Г. (Франция) - 6:7, 7:5, 3:4
Место и дата
04 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
1/8 финала
Матч
Раонич М. (Канада) - Каррено-Буста П. (Испания) - 6:4, 6:7, 7:6, 4:6, 6:7 5-й сет
Место и дата
04 июня 13:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Баутиста-Агут Р. (Испания) - Надаль Р. (Испания) - 1:6, 2:6, 2:6
Место и дата
04 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Тим Д. (Австрия) - Себальос Г. (Аргентина)
Место и дата
04 июня 17:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Рамос-Винолас А. (Испания) - Джокович Н. (Сербия)
Место и дата
04 июня 17:00, , Онлайн-трансляция