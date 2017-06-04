Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг попал в сферу интересов «Фенербахче»

Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг может продолжить карьеру в «Фенербахче». Об интересе турецкого клуба сообщает Sporun DiBi.

По информации источника, основным препятствием в этом трансфере является «Марсель» Сообщалось, что спортивный директор «провансальцев» Андони Субисаррета уже начал переговоры с казанцами о переходе Сонга. Однако французы не готовы платить 29-летнему камерунскому футболисту такую же зарплату, какую он имеет в «Рубине». На данный момент камерунец зарабатывает в «Рубине» около 4 миллионов евро в год. В свою очередь «Фенербахче» не против платить Сонгу такую сумму.

Напомним, что Сонг перешел в «Рубин» летом 2016 года. В минувшем сезоне РФПЛ он принял участие в 16 матчах за казанцев и отметился двумя результативными передачами.

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