Каррено-Буста обыграл Раонича и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде
между испанцем Пабло Каррено-Бустой и канадцем Милошем Раоничем завершился
победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 7:6 (2), 6:7 (6), 6:4,
8:6 в пользу Каррено-Бусты.
Матч продолжался четыре часа и 17 минут. Раонич превзошел испанца по эйсам (25:10), но при этом допустил семь двойных ошибок (у Каррено-Бусты их нет). Кроме того, у канадца значительно больше невынужденных ошибок (84-28).
В 1/4 финала Каррено-Буста сыграет со своим
соотечественником Рафаэлем Надалем.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Раонич М. (Канада) - Каррено-Буста П. (Испания) - 6:4, 6:7, 7:6, 4:6, 6:8
Место и дата
04 июня 13:00, , Онлайн-трансляция