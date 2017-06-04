Майк Босси предложил «Айленджерс» поменять Тавареса на Гальченюка, Сергачева и Линдгрена

Бывший форвард «Айлендерс» Майк Босси предложил «островитянам» осуществить обмен нападающего Джона Тавареса в «Монреаль Канадиенс». Об этом информирует издание Bar Down.

Как сообщается, по мнению Босси, за Тавареса «Айлендерс» могли бы получить форварда Алекса Гальченюка, защитника Михаила Сергачёва, вратаря Чарли Линдгрена и право на выбор в первом раунде драфта-2017. По мнению Босси это сделало бы команду более сбалансированной.

Нынешнее соглашение Тавареса с «Айлендерс» рассчитано до конца следующего сезона. Ранее сообщалось, что клуб собирается предложить форварду новый восьмилетний контракт.