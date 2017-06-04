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Де Гендт выиграл первый этап «Критериум Дофине», Чернецкий – 74-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во Франции проходит веломногодневка «Критериум Дофине». Первый этап выиграл бельгиец Томас Де Гендт.

В тройку лучших также попали француз Аксель Домон и итальянец Диего Улисси. Россиянин Сергей Чернецкий из «Астаны» занял 74-е место.

«Критериум Дофине»

1-й этап

Сент-Этьен, Франция

170,5 км

1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto-Soudal) – 4.17.04
2. Аксель Домон (Франция, AG2R) + 0,44
3. Диего Улисси (Италия, UAE) + 0,57
4. Пьер Лятур (Франция, AG2R) + 0,57
5. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora– Hansgrohe)  0,57...

74. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +2,09 

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