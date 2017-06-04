Де Гендт выиграл первый этап «Критериум Дофине», Чернецкий – 74-й
Во Франции проходит
веломногодневка «Критериум Дофине».
Первый этап выиграл бельгиец Томас Де Гендт.
В тройку лучших также попали
француз Аксель Домон и итальянец Диего Улисси. Россиянин Сергей Чернецкий из «Астаны»
занял 74-е место.
«Критериум Дофине»
1-й этап
Сент-Этьен, Франция
170,5 км
1. Томас Де Гендт (Бельгия,
Lotto-Soudal) – 4.17.04
2. Аксель Домон (Франция, AG2R) + 0,44
3. Диего Улисси (Италия, UAE) + 0,57
4. Пьер Лятур (Франция, AG2R) + 0,57
5. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora– Hansgrohe) 0,57...
74. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +2,09
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