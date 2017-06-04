Де Гендт выиграл первый этап «Критериум Дофине», Чернецкий – 74-й

Австралиец Люк Дербридж стал победителем пролога велогонки «Критериум Дофин», стартовавшей в Гренобле

Критериум Дофин. Австралиец Дербридж выиграл пролог, Меньшов уступил 14 секунд Австралиец Люк Дербридж стал победителем пролога велогонки «Критериум Дофин», стартовавшей в Гренобле

Испанец Алехандро Вальверде стал победителем веломногодневки «Дофине Либере», которая в воскресенье финишировала в Гренобле.

Алехандро Вальверде выиграл «Дофине Либере» Испанец Алехандро Вальверде стал победителем веломногодневки «Дофине Либере», которая в воскресенье финишировала в Гренобле.

Крис Соренсен выиграл шестой этап «Дофине Либере» Датчанин Крис Соренсен стал победителем шестого этапа веломногодневки «Дофине Либере».