«Химки» обыграли «Зенит» и вышли в финал Единой лиги ВТБ
«Зенит» в пятом матче полуфинальной серии уступил «Химкам» со счетом 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30).
Лучшим по очкам стал Алексей Швед, набравший 28 очков. У петербуржцев 15 очков набрал Кайл Лэндри.
После пяти матчей счет стал 3-2 в пользу подмосковной команды. «Химки» в финале встретятся с ЦСКА. Первый матч финала пройдет 8 июня.
Матч
Место и дата
04 июня 16:30, Сибур Арена, Онлайн-трансляция
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