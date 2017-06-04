Участие Комбарова в матче с Венгрией под вопросом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о составлении итогового списка тех, кто поедет на Кубок конфедераций.

- 7 июня – последняя день подачи заявки на Кубок конфедераций – нужно будет отцепить четырех игроков от команды. Когда вы скажете футболистам о своем решении? И останется кто-нибудь из них на случай травмы кого-то из основного списка?

- У нас впереди игра и несколько тренировок, не надо торопиться с выводами. До начала сбора мы потеряли двоих, недавно лишились Дзюбы. Нужно скрупулезно подойти к этому выбору. Еще есть проблемы у Комбарова – его участие в игре под вопросом. У Кудряшова и Бухарова – тоже небольшие проблемы со здоровьем. Что касается того, останется ли кто-то для подстраховки, то это правильный вопрос. До первой игры на турнире десять дней. Понимаю, что какие-то вещи некомфортно делать, но делать их нужно. Потому что в любую секунду может что-то случится. А за неделю человек легко может растерять то, что мы нарабатывали за десять дней. Поэтому минимум один игрок из тех, кто не попадет в итоговый список, останется.