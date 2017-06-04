Младенович обыграла Мугурусу и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» между испанкой Гарбинье Мугурусой и француженкой Кристиной Младенович завершился победой французской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Младенович.

Матч продолжался один час и 59 минут. У француженки преимущество по эйсам (4-0), но она также сделала значительно больше двойных ошибок (16-4). У испанки больше двойных ошибок (33-29).

Напомним, что Мугуруса выиграла «Ролан Гаррос» в прошлом году. В следующем раунде Младенович сыграет с победительницей пары Винус Уильямс (США) – Тимеа Бачински (Швейцария).

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

1/8 финала