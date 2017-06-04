Младенович обыграла Мугурусу и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» между испанкой Гарбинье
Мугурусой и француженкой Кристиной Младенович завершился победой французской
теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Младенович.
Матч продолжался один
час и 59 минут. У француженки преимущество по эйсам (4-0), но она также
сделала значительно больше двойных ошибок (16-4). У испанки больше двойных
ошибок (33-29).
Напомним, что Мугуруса выиграла «Ролан Гаррос» в прошлом
году. В следующем раунде Младенович сыграет с победительницей пары Винус
Уильямс (США) – Тимеа Бачински (Швейцария).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Мугуруса Г. (Испания) - Младенович К. (Франция) - 1:6, 6:3, 3:6
Место и дата
04 июня 16:15, , Онлайн-трансляция